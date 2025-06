Tradimento anticipazioni 4 giugno | Guzide allontana Tolga e aiuta Ipek insieme a Sezai

Mercoledì 4 giugno, alle 14.10 su Canale 5, torna la dizi turca Tradimento con un episodio ricco di emozioni! Guzide si fa durissima con Tolga, mentre tende una mano a Ipek e Sezai per risolvere situazioni complicate. Ma quanto può durare questa alleanza? In un periodo in cui le relazioni si complicano, la trama ci invita a riflettere sui legami che ci uniscono e separano. Non perdere il colpo di scena!

Guzide molto dura con Tolga e in aiuto di Ipek per riavere i suoi soldi: ecco cosa vedremo nell'episodio di Tradimento di mercoledì 4 giugno. Torna domani, mercoledì 4 giugno, la dizi turca Tradimento. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5; nell'episodio vedremo Guzide, Sezai e Ipek appianare le divergenze. Durerà? Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Negli episodi precedenti, Tolga si è messo a capo di un gruppo di uomini per prelevare Oylum da casa di Mualla. Per fortuna di Tolga, pur rifiutandosi di seguirlo, è stata proprio la ragazza ad evitare il peggio: davanti a un Kahraman inferocito e deciso a uccidere Tolga infatti, Oylum lo ha fatto desistere per non compromettersi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 4 giugno: Guzide allontana Tolga e aiuta Ipek insieme a Sezai

