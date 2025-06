Tra storia e futuro all’Archivio di stato e alla Passerini Landi il festival Archivissima

Preparati a un viaggio tra passato e futuro con "Archivissima", il festival che celebra gli archivi storici dal 5 all'8 giugno 2025! Torino sarà la capitale della cultura, ma l'eco dell'evento risuonerà in tutta Italia. In un'epoca in cui la memoria collettiva è più importante che mai, questa manifestazione ci invita a riflettere su come le nostre radici possano guidarci verso nuove prospettive. Non perdere l'occasione di scoprire storie affascinanti!

Da giovedì 5 a domenica 8 giugno 2025 torna "Archivissima", il festival culturale italiano interamente dedicato alla promozione e valorizzazione degli archivi storici. Cuore pulsante dell'iniziativa sarà Torino, ma l'evento coinvolgerà archivi e istituzioni culturali in tutta Italia, con un ricco.

