Tra sport e teatro oltre 200 piccoli e grandi artisti per lo spettacolo ' Figlio della Luna'

Mercoledì 4, il Teatro Comunale si trasformerà in un palcoscenico magico per “Figlio della Luna”, dove oltre 200 artisti, tra cui i giovani talenti della scuola primaria Matteotti, daranno vita a uno spettacolo unico. Questo evento non è solo un’ode all’arte, ma riflette un trend crescente: la valorizzazione delle nuove generazioni nel mondo dello spettacolo. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che unisce emozione e creatività!

‘Figlio della Luna’. E’ il titolo dello spettacolo in programma mercoledì 4 dalle 20.30 al Teatro Comunale, che vedrà in scena oltre 200 piccoli e grandi artisti, tra i quali gli alunni di nove classi della scuola primaria Matteotti. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Le bambine e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tra sport e teatro, oltre 200 piccoli e grandi artisti per lo spettacolo 'Figlio della Luna'

Cosa riportano altre fonti

Tra sport e teatro, oltre 200 piccoli e grandi artisti per lo spettacolo 'Figlio della Luna'; Figlio della luna, sport e inclusione. Piccoli e grandi artisti al Comunale; Figlio della luna, sport e inclusione. Piccoli e grandi artisti al Comunale; Oltre 200 persone al “Tramonto in forma alla Rabina”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Figlio della luna, sport e inclusione. Piccoli e grandi artisti al Comunale

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Oltre 200 piccoli e grandi artisti per lo spettacolo "Figlio della Luna"

Lo riporta cronacacomune.it: "Figlio della Luna" è lo spettacolo in programma mercoledì 4 giugno 2025 dalle 20:30 al Teatro Comunale di Ferrara (corso Martiri della Libertà 5) che vedrà in scena oltre 200 piccoli e grandi artisti ...

Oltre 200 ospiti per la 7/a edizione del Festival dello Sport

Da ansa.it: Oltre 200 gli ospiti della ... giovedì 10 ottobre alle 18 al Teatro Sociale di Trento con Urbano Cairo (Rcs MediaGroup), Stefano Barigelli (Gazzetta dello Sport), Maurizio Fugatti (Provincia ...