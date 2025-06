Tra sport e inclusione Migliaia di piccoli atleti nel ricordo di ’Dado’

...spirito di comunità vibrante. Migliaia di piccoli atleti hanno preso parte alla 24esima edizione di ‘Sport al centro’, celebrando non solo il talento, ma anche i valori dell'inclusione e della memoria di Dado, un simbolo di determinazione. Questo evento si inserisce in un trend crescente: lo sport come strumento di aggregazione sociale. Un'opportunità per i giovani di scoprire il vero significato della competizione, dove ogni partecipante è un vincitore.

Una domenica di sport, inclusione e memoria quella del 1° giugno al parco delle Acque Minerali e allo stadio Romeo Galli, dove si è svolta la 24esima edizione di ‘Sport al centro’, la storica manifestazione organizzata dal Comune e dedicata alla promozione della cultura sportiva. Fin dalle prime ore del mattino, la città si è raccolta attorno a uno degli appuntamenti più amati della primavera imolese: oltre 50 società sportive, con 40 discipline rappresentate, hanno portato in campo migliaia di atleti, volontari, tecnici e famiglie per una giornata che è stata una vera e propria festa dello sport per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra sport e inclusione. Migliaia di piccoli atleti nel ricordo di ’Dado’

