Tra sguardi cinici e disincantati va in scena Basta che funzioni l' omaggio al cinema di Woody Allen

Giovedì 26 giugno, il Teatro delle Forchette porta in scena "Basta che funzioni", un omaggio all'inconfondibile stile di Woody Allen. Con la regia di Antonio Sotgia, la pièce esplora il disincanto contemporaneo attraverso le avventure di un ex professore dalle idee ciniche. In un'estate in cui il teatro si fa protagonista, questa commedia invita a riflettere sulle relazioni umane e sulla ricerca di senso. Non perdertela!

Anche con l'arrivo della stagione estiva proseguono gli appuntamenti con il teatro. Giovedì 26 giugno il Teatro delle Forchette propone alla Fabbrica delle Candele "Basta che funzioni", per la regia di Antonio Sotgia. "Basta che Funzioni" racconta la storia di un ex professore dalle idee ciniche.

