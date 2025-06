Tra monetine fumogeni e petardi finale di andata dei play off salata per Ternana e Pescara | società multate

La finale di andata dei playoff di Serie C tra Ternana e Pescara ha lasciato un sapore amaro, non solo per il risultato (1-0 per il Pescara) ma anche per le sanzioni: multe da 2.000 euro per la Ternana e 1.000 per il Pescara. Un episodio che mette in luce un trend preoccupante nel calcio italiano, dove la violenza in campo e fuori sta minando l’atmosfera del gioco. Come reagiranno i tifosi? La questione è aperta

Una multa da 2mila euro per la Ternana e una da mille per il Pescara. A deciderlo al termine della finale di andata dei play off di serie C con la partita vinta dal Pescara per 1 a 0, è stato il giudice sportivo della Lega pro e a spiegarne le ragioni è TerniToday.

Tra monetine, fumogeni e petardi finale di andata dei play off "salata" per Ternana e Pescara: società multate

Sanzione di 2mila euro la Ternana dopo che una monetina lanciata dagli spalti ha colpito al collo un membro dello staff del Delfino che a sua volta, a causa dei petardi lanciati, deve sborsare invece

