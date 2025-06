Tra i salentini 76 nuovi cavalieri dell’ordine al merito | l’elenco completo

A Lecce, 76 salentini hanno ricevuto l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica, un riconoscimento prezioso per chi si è distinto in vari ambiti. Questo evento non solo celebra il talento locale, ma evidenzia il forte legame tra cultura e comunità. In un'epoca in cui il valore del contributo individuale è sempre più centrale, questi cavalieri rappresentano un esempio luminoso di impegno civico. Scopri chi sono e lasciati ispirare!

LECCE - Sono 76 i salentini destinatari delle onorificenze al merito della Repubblica italiana, conferite dal presidente Sergio Mattarella, a cittadini che si sono particolarmente distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività.

