Tra degustazioni spettacoli e moto d' epoca torna a Meldola R' estate in paese

Meldola si prepara a vivere un'estate indimenticabile con "R’estate in paese"! Un evento che celebra il territorio attraverso degustazioni, spettacoli e affascinanti moto d'epoca. Un'iniziativa che non solo promuove la cultura locale, ma rafforza anche il senso di comunità in un periodo in cui la socialità è più importante che mai. Non perdere l'occasione di riscoprire il tuo paese e lasciarti coinvolgere da questa festa unica!

A Meldola torna la rassegna "R’estate in paese" promossa e organizzata dalla Proloco e dal Comune di Meldola. Tre serate dedicate alla valorizzazione del territorio, alla cultura e alla socialità, con un programma pensato a coinvolgere cittadini, visitatori, associazioni e artisti locali. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tra degustazioni, spettacoli e moto d'epoca torna a Meldola "R'estate in paese"

Leggi anche Gluten Free Fest: a Castellana la manifestazione dedicata a celiaci, intolleranti e curiosi con degustazioni e spettacoli - Il Gluten Free Fest a Castellana è una manifestazione dedicata a celiaci, intolleranti e curiosi, con degustazioni e spettacoli.

Se ne parla anche su altri siti

Lo spettacolo delle moto d'acqua

Come scrive ilmattino.it: In un week-end scaldato da temperature primaverili e dalla passione sportiva, Napoli ha ospitato la prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua ... che hanno dato spettacolo sotto gli ...

Rilancio turistico con spettacoli e degustazioni

Si legge su ilgiorno.it: Dal 15 al 18 maggio è in programma ValVersa da Vivere - Territorio, tradizione, turismo, che prevede convegni, visite guidate, spettacoli, momenti enogastronomici e degustazioni diffuse ...

Weekend in Veneto, che cosa fare: i vini «lenti», le moto in mostra, gli spettacoli a teatro

Da corrieredelveneto.corriere.it: Nella terza settimana di gennaio un weekend ricco di degustazioni di ... Padova Il tour veneto dello spettacolo «Senza skei» del duo Carlo e Giorgio (Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto ...