L'arte di Cesare Marcorelli, maestro della caricatura e della pittura, è un viaggio affascinante che celebra la sinergia tra queste due forme d'espressione. La riapertura della sua casa-museo a Tolentino offre l'opportunità di scoprire un talento che ha saputo immortalare la vita con una straordinaria profondità. In un'epoca in cui l'arte si fa sempre più ibrida, Marcorelli ci ricorda che dietro ogni sorriso c'è una storia da raccontare. Non perdere

"Dietro un bravo caricaturista c’è sempre un grande pittore" non è solo un’espressione cara a quanti – a ragione – sostengono la pari dignità di tutte le arti figurative. È anche un grande verità e se ne ha la prova guardando l’intero "corpus" artistico di Cesare Marcorelli (1881 – 1948) custodito nella sua casa-museo di Tolentino, riaperta per un giorno al pubblico a distanza di diciotto anni da quando, nella primavera del 2007, fu promossa in città l’ultima mostra a lui dedicata. Un’esposizione che in quella occasione fu suddivisa tra la casa natale di piazza Strambi (per la parte propriamente pittorica) e le sale napoleoniche di Palazzo Parisani-Bezzi, dove furono esposte le innumerevoli caricature da lui realizzate, soprattutto nel periodo romano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra caricatura e pittura. L’arte di Cesare Marcorelli

Riporta msn.com: Riaperta al pubblico per un giorno la casa museo del grande tolentinate. Baldoni: "Una tavolozza che spazia tra ritratti, paesaggi e angoli della sua città".

