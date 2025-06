Toyota Aygo X Hybrid | la full hybrid più compatta di sempre

Toyota presenta la nuova Aygo X Hybrid, la full hybrid più compatta di sempre! Con un design rinnovato e una variante GR Sport per i veri appassionati, questo modello si inserisce perfettamente nel trend di mobilità sostenibile, senza rinunciare al divertimento alla guida. Scopri come la tecnologia ibrida può trasformare ogni viaggio in un'esperienza eco-friendly e dinamica. Non è solo un'auto, è un nuovo modo di muoversi!

Aggiornamento tecnico ed estetico per la piccola di casa Toyota con in più la variante GR Sport per gli amanti delle piccole sportive.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Toyota Aygo X Hybrid: la full hybrid più compatta di sempre

Leggi anche Toyota Aygo X, adesso è full hybrid: 116 Cv di potenza e bassi consumi - La Toyota Aygo X si trasforma in un’icona di sostenibilità! Con 116 CV e una motorizzazione full hybrid, questa citycar non solo offre prestazioni brillanti, ma riduce anche l'impatto ambientale.

