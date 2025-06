Tour nel sito di Podere Rota Impianti di ultima generazione trasformano i rifiuti in risorse

Un viaggio che trasforma la sostenibilità in realtà: il "Grand Tour Impianti" di Cisambiente Confindustria arriva a Terranuova. Domani, scopri come gli impianti di Podere Rota e le ultime tecnologie trasformano i rifiuti in risorse preziose. Un tema sempre più attuale, in un mondo dove l'economia circolare diventa fondamentale. Non perdere l'opportunità di vedere come il futuro del riciclo prende forma!

Dopo Pavia e Taranto, fa tappa a Terranuova il "Grand Tour Impianti. e non solo", il viaggio di Cisambiente Confindustria nei grandi stabilimenti italiani di valorizzazione rifiuti e recupero materie, tutti gestiti da aziende associate. Il terzo appuntamento è fissato per domani alle 10,30 nel primo impianto italiano, localizzato in Valdarno, per il recupero di metalli preziosi da RAEE a basso impatto ambientale, messo a punto dal Gruppo Iren. Il progetto itinerante di Cisambiente Confindustria, che ha già raggiunto impianti in Puglia e Lombardia, attraversa le principali regioni italiane, mettendo insieme operatori del settore e istituzioni locali per rafforzare i rapporti sinergici tra le imprese e gli attori territoriali, pubblici e privati, e far conoscere da vicino le tecnologie, i processi e i risultati conseguiti dall’industria nel campo del riciclo e del recupero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tour nel sito di Podere Rota. Impianti di ultima generazione trasformano i rifiuti in risorse

