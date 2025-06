Toscana Aeroporti | nuovo collegamento diretto Pisa-Katowice Tre volte a settimana

Wizz Air lancia un nuovo collegamento diretto tra Pisa e Katowice, con tre voli settimanali! Questo passo non solo arricchisce l'offerta turistica della Toscana, ma segna anche un ponte culturale tra Italia e Polonia. Con già numerose rotte attive verso le destinazioni più affascinanti dell'Est europeo, Pisa si conferma come hub strategico. Scopri come questo nuovo volo può aprire le porte a nuove avventure!

Wizz Air ha inaugurato la nuova rotta che collega Pisa e Katowice, ampliando il proprio network dallo scalo pisano, dove già opera collegamenti diretti per Tirana, Bucarest Otopeni e Varsavia Chopin, segnando così un ulteriore passo avanti nell'espansione della compagnia tra Toscana e Polonia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Toscana Aeroporti: nuovo collegamento diretto Pisa-Katowice. Tre volte a settimana

Leggi anche Toscana Aeroporti +10,3% di passeggeri - Il Cda di Toscana Aeroporti ha approvato il resoconto intermedio al 31 marzo 2025, evidenziando una crescita del traffico passeggeri del 10,3% rispetto al 2024, con oltre 1,6 milioni di viaggiatori.

