Torture al Rione Libertà processo in Appello per Lepore | udienza rinviata per le repliche del PM

Il processo d’Appello per Ludovico Lepore, condannato per atrocità nel Rione Libertà, è stato rinviato al 23 settembre 2025. Questo caso tragico mette in luce un problema dilagante di violenza nelle nostre città. La crescente attenzione alla tutela dei diritti umani rende questa vicenda ancora più pertinente, sollevando interrogativi su giustizia e sicurezza. Come possiamo garantire un futuro senza paura? Un tema che richiede la nostra riflessione.