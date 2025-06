Tortu | Jacobs? Solo zizzania tutto chiarito Sembrerà strano ma con notizie così…

Filippo Tortu rompe il silenzio su Marcell Jacobs, chiarendo le incomprensioni con un'intervista rivelatrice. In un momento in cui il mondo dell'atletica cerca unità e collaborazione, le parole di Tortu ci ricordano l'importanza della sportività e del sostegno reciproco. Un punto interessante? Le rivalità possono trasformarsi in alleanze vincenti. Scopri come i grandi atleti stanno riscrivendo le regole del gioco!

Filippo Tortu, atleta italiano, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. E' tornato così su Marcell Jacobs. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Tortu: “Jacobs? Solo zizzania, tutto chiarito. Sembrerà strano, ma con notizie così…”

Leggi anche Inchiesta hacker, Tortu non risponde ai pm su spionaggio a Jacobs - Filippo Tortu, testimone nell'inchiesta su spionaggio tra Jacobs e Equalize, ha scelto di non rispondere ai pm, richiamato dalla propria condizione di parente di un indagato, Giacomo Tortu.

Ne parlano su altre fonti

Tortu: "Mi sono sentito con Jacobs, tra noi non cambia nulla. Nessun imbarazzo"

Segnala sportmediaset.mediaset.it: "Quando escono tante notizie bisogna cercare di rimanere concentrati su quel che si fa, sereni per quanto possibile, e io ci sono riuscito ...

Tortu: “Con Jacobs ho chiarito, tra noi nessun imbarazzo”

Si legge su repubblica.it: Il campione olimpico della 4x100 prepara il suo ritorno in pista al Golden Gala e parla dell’inchiesta dossieraggi di cui è vittima il suo compagno di staffetta ...

Spionaggio Jacobs, Tortu convocato dal pm come testimone: è andata così

Da tuttosport.com: Novità importanti nell'ambito dell'inchiesta su Equalize per lo spionaggio nei confronti di Marcel Jacobs. Il fratello di Filippo Tortu, Giacomo Tortu, è indagato per accesso abusivo a sistema informa ...