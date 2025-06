Torrino Nord per il casale abbandonato ci vogliono 670mila euro E dovranno pagare anche i cittadini

A Torrino Nord, il sogno di rinascita del Casale Città d'Europa si fa sempre più distante. Con un costo di ristrutturazione che supera i 670mila euro, i cittadini si trovano a dover contribuire a un progetto che fatica a decollare. In un contesto in cui la valorizzazione del patrimonio storico è cruciale per il rilancio urbano, la situazione solleva interrogativi sul futuro della partecipazione pubblica. Sarà davvero questo il riscatto atteso?

Sulla ristrutturazione e riapertura del casale Città d'Europa al Torrino nord non si intravede ancora la luce in fondo al tunnel. La società che ha ottenuto, almeno sulla carta, la concessione del bene di proprietà di Roma Capitale, non ha ancora pianificato l'inizio dei lavori e a oggi non è. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torrino Nord, per il casale abbandonato ci vogliono 670mila euro. E dovranno pagare anche i cittadini

Segui queste discussioni su X

#GDF #Torino e @EUProsecutor scoperta una frode fiscale all’IVA nel commercio dei polimeri, riguardante diversi Paesi dell’Unione Europea. Eseguite 13 misure cautelari personali ed effettuato un sequestro preventivo per circa 100 milioni di euro. #NoiconV Tweet live su X

#GdF #Caserta sequestrati oltre 100 mila euro a un sedicente guaritore che sfruttava lo stato di fragilità delle vittime. L'attività trae origine da un servizio televisivo andato in onda nel maggio scorso su "Striscia la Notizia". #NoiconVoi Tweet live su X

A #Bari Guardia di Finanza e @_Carabinieri_ hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 15 soggetti per associazione per delinquere, emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. Sequestrati beni per 10 milioni di eu Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torrino Nord, per il casale abbandonato ci vogliono 670mila euro. E dovranno pagare anche i cittadini

romatoday.it scrive: Sono passati tre mesi e mezzo dall'ultimo aggiornamento arrivato dagli uffici capitolini e nel frattempo la Opes Italia, arrivata terza a un bando del 2015 e concessionaria del bene, ha stilato un com ...

Che fine farà il casale abbandonato (e vandalizzato) del Torrino nord

Come scrive romatoday.it: Un casale ristrutturato dal Consorzio Torrino Nord trent'anni fa ... Il comitato di quartiere da tempo denuncia il degrado e l'abbandono del casale. "In questi anni ci sono state ripetute ...

Scuola, biblioteca e un punto ristoro: così rinascerà il Casale del Torrino

Riporta roma.repubblica.it: Riqualifichiamo il Casale!". Lo striscione campeggia sulla facciata della struttura abbandonata ormai da tre anni, lì dove c'erano gli ex uffici del Consorzio Torrino Nord e oggi regnano solo l ...