Torreglia da scoprire | la pieve di Luvigliano e il Museo Luxardo

Sabato 7 Giugno 2025, Torreglia si trasforma in una meta imperdibile per gli amanti della cultura e della storia! In questa incantevole località dei Colli Euganei, esploreremo la suggestiva Pieve di Luvigliano, un gioiello architettonico dell’XI secolo, e il Museo Luxardo, custode delle tradizioni locali. Scoprire questi luoghi non è solo un viaggio nel tempo, ma un modo per riscoprire le radici del nostro patrimonio culturale. Non perdere l

Sabato 7 Giugno 2025. Torreglia rappresenta una perla dei nostri Colli Euganei sia per l’aspetto naturalistico che culturale. Abbiamo scelto, fra le altre cose, di approfondire e visitare l’antica e preziosa Pieve di Luvigliano, edificata nell’XII secolo, e legata alla figura di San Martino di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Torreglia da scoprire: la pieve di Luvigliano e il Museo Luxardo"

