Torre Velasca si tinge di rosso Campari con tre giorni di aperitivo d’autore

Milano si veste di rosso per celebrare l’amore e la tradizione con "The Red View – Unveiling Passion". Dal 5 al 7 giugno, la Torre Velasca diventa un palcoscenico di aperitivi d’autore, unendo architettura e gastronomia in un mix irresistibile. Questo evento non è solo un omaggio al restauro di uno dei simboli della città, ma un invito a riscoprire la passione italiana attraverso il gusto. Un appuntamento da non perdere!

Milano si prepara a vivere tre giorni di autentica passione italiana dal 5 al 7 giugno, quando Torre Velasca – l'iconica architettura degli anni Cinquanta appena riportata al suo antico splendore – diventerà il palcoscenico dell'evento The Red View – Unveiling Passion. Il grattacielo modernista, dopo cinque anni di restauro curato da Hines terminato nel 2024, si trasforma in una scenografia urbana d'eccezione per celebrare il legame indissolubile tra Campari e la sua città natale. La scelta della location non è casuale: la piazza alla base della torre è stata completamente rinnovata e resa esclusivamente pedonale con nuovi spazi verdi, creando un teatro urbano ideale per accogliere una manifestazione che promette di ridefinire il concetto stesso di aperitivo milanese.

