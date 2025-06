Torre-ascensore a Lanciano i consiglieri di minoranza | Dopo 43 mesi i lavori non sono ancora completati

Dopo 43 mesi di attesa, la torre ascensore di Lanciano continua a rimanere in sospeso, suscitando indignazione tra i consiglieri di minoranza. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico, la lentezza dei lavori evidenzia un problema più ampio: l'urgenza di una gestione efficiente delle opere pubbliche. La domanda sorge spontanea: quanto tempo ancora dovremo aspettare per vedere la nostra città modernizzarsi?

“Dopo 43 mesi dalla firma del contratto d'appalto, non è stato ancora terminato il lavoro di realizzazione della torre-ascensore e di una scala di servizio nel parcheggio di Sant’Egidio”. Sulla questione i consiglieri di minoranza di Lanciano, Piero Cotellessa, Giacinto Verna, Leo Marongiu e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Torre-ascensore a Lanciano, i consiglieri di minoranza: “Dopo 43 mesi i lavori non sono ancora completati”

