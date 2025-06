Torre Archirafi un nuovo spazio per i bambini | inaugurata l’area giochi riqualificata

Torre Archirafi svela un gioiello per i più piccoli: l'area giochi riqualificata! Un ambiente sicuro e vivace dove i bambini possono scoprire, esplorare e socializzare. Questo intervento rappresenta non solo un miglioramento per la comunità, ma anche una risposta al crescente bisogno di spazi ludici all'aperto, sempre più apprezzati nel nostro tempo. Un investimento nel futuro, perché giocare è fondamentale per crescere!

Un luogo rinnovato, colorato e accogliente dove i bambini possono giocare in sicurezza e le famiglie ritrovarsi. È stato inaugurata l'area giochi di Torre Archirafi realizzata davanti alla scuola "A. Manzoni", che attendeva da tempo un intervento di riqualificazione.

