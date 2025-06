Tornano isola pedonale e zone blu a Mondello ma i bus navetta saranno a pagamento | è protesta

Con l'estate alle porte, Mondello si prepara a rinnovare il suo fascino, ma non senza polemiche. Torna l'isola pedonale e le zone blu, mentre i bus navetta diventano a pagamento, scatenando la protesta dei cittadini. Un tema caldo che si colloca nel dibattito più ampio sulla sostenibilità urbana e il bilanciamento tra turismo e qualità della vita. La sfida è chiara: come garantire un'estate serena per residenti e visitatori?

Con l'estate che si avvicina tornano anche le zone blu, le Ztl e l'isola pedonale a Mondello e a Sferracavallo. Dall'1 giugno e fino al 30 settembre, come previsto dall'ordinanza del Comune del 2023, che sarà in vigore anche quest'anno, un'ampia fascia di viale Regina Elena sarà chiusa al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tornano isola pedonale e zone blu a Mondello, ma i bus navetta saranno a pagamento: è protesta

Leggi anche Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano e Spadino tornano sui social dopo il ritiro: "Stiamo tornando" - Nunzio Stancampiano e Spadino tornano sui social dopo il ritiro da L'Isola dei Famosi, rompendo il silenzio.

Segui queste discussioni sui social

Italia I conti adesso tornano #conti #Italia #italy #notizie #tornano Leggi la discussione

Italia I conti adesso tornano #conti #Italia #italy #notizie #tornano Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Milazzo, l’isola pedonale verso la conferma: da via Piraino appello a estenderla

Scrive msn.com: La chiusura del centro alle auto inizierà, come l’anno scorso, a fine luglio e comprenderà pure la prima settimana di settembre. Un gruppo di commercianti chiede l’allargamento ...

Il Paese chiede il limite dei 30. Bocciata invece la zona pedonale

Segnala msn.com: Gli operatori di Riccione Paese tornano a ribadire il loro no all’isola pedonale diurna in corso Fratelli Cervi. Chiedono piuttosto il limite dei 30 chilometri orari, rallentatori, maggiori ...

Isola pedonale via Flavio Stilicone diventata terra di nessuno

Scrive romatoday.it: Condividi Bivacchi a Don Bosco nell'isola pedonale Foto da: Isola pedonale via Flavio Stilicone diventata terra di nessuno Il tavolo dei bivacchi Foto da: Isola pedonale via Flavio Stilicone ...