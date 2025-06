Tornano i temporali allerta gialla su novarese e Vco

Dopo un 2 giugno bagnato, il Novarese e il VCO si preparano a una nuova ondata di temporali: allerta gialla per domani, mercoledì 4 giugno. Questa instabilità atmosferica è un segnale chiaro dei cambiamenti climatici in atto, un trend che ci invita a riflettere sulle nostre abitudini e sulla natura che ci circonda. Non sottovalutare gli avvisi meteo: proteggiti e resta informato!

Dopo un 2 giugno di pioggia, tornano i temporali su novarese e Vco, dove per la giornata di domani, mercoledì 4 giugno, è prevista allerta gialla. Secondo l'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte, infatti, "per il pomeriggio odierno è atteso tempo perturbato sui settori centro-settentrionali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Tornano i temporali, allerta gialla su novarese e Vco

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche - Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

