Tornano gli Stati Generali del Cinema Indipendente domani 4 giugno all' Anteo di Milano

Il 4 giugno, Milano si prepara a vibrare con gli Stati Generali del Cinema Indipendente. Questo evento, organizzato da AIR3, riunirà le menti creative del settore, offrendo un'opportunità unica di confronto e collaborazione. In un momento in cui il cinema sta affrontando sfide senza precedenti, la valorizzazione delle voci indipendenti diventa fondamentale. Non perdere l'occasione di scoprire nuove prospettive e innovazioni nel panorama cinematografico!

AIR3 - Associazione Italiana Registi annuncia il ritorno degli Stati Generali del Cinema Indipendente domani 4 giugno all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano. Anteo Palazzo del Cinema ospiterà domani 4 giugno 2025 la seconda edizione degli Stati Generali del Cinema Indipendente, incontro tra registi, sceneggiatori, produttori, distributori e operatori del settore audiovisivo indipendente per saggiare lo stato dell'arte dell'industria italiana. L'evento si terrà nell'ambito del Milano Film Fest: "una giornata di confronto, dibattito e progettualità per sostenere e sviluppare un nuovo modello di produzione audiovisiva indipendente, capace di porre al centro la creatività, la libertà espressiva e la sostenibilità economica". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tornano gli Stati Generali del Cinema Indipendente, domani 4 giugno all'Anteo di Milano

