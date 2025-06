Tornano gli scioperi ai magazzini Alì Adl Cobas contesta licenziamenti e sanzioni

Ritornano le proteste nei magazzini ALÌ S.p.A.: i lavoratori, stanchi di soprusi e licenziamenti, scendono in sciopero. Questa mobilitazione mette in luce una questione più ampia: la lotta per i diritti nel mondo del lavoro, sempre più attuale. ADL Cobas denuncia pressioni ingiustificate, un campanello d'allarme che invita a riflettere sulla dignità dei lavoratori. In un'epoca di cambiamenti, è tempo di farsi sentire!