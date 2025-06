Torna sul Lago Maggiore la Sagra della fragola

Dal 7 all'8 giugno, il Lago Maggiore si trasforma in un paradiso per gli amanti della fragola! La Sagra della Fragola a Nebbiuno promette tre giorni di delizie culinarie, musica e balli che celebrano la bellezza della primavera. Un'opportunità imperdibile per gustare piatti tipici e scoprire tradizioni locali, immersi in uno scenario mozzafiato. Riscopri il gusto della festa e lasciati contagiare dall’energia della comunità !

Dal 7 all'8 giugno torna sul Lago Maggiore, a Nebbiuno, la Sagra della fragola. L'appuntamento è nella frazione di Fosseno, per tre giorni dedicati al frutto caratteristico della primavera, con buona cucina e piatti tipici, musica e ballo. L'evento è organizzato dalla Famiglia Fossenese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Torna sul Lago Maggiore la Sagra della fragola

