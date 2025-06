Torna Piazze aperte il percorso formativo di Anci Toscana per il contrasto a mafie e criminalità

Torna "Piazze Aperte", un'iniziativa cruciale di Anci Toscana che si inserisce nel crescente impegno contro mafie e attività criminali. Questo percorso formativo gratuito non solo unisce forze, enti e associazioni, ma alimenta un trend più ampio di sensibilizzazione e responsabilità collettiva. Un punto di forza? La collaborazione con Legambiente, che sottolinea l'importanza di salvaguardare il nostro territorio. Insieme, costruiamo comunità più sicure!

Torna "Piazze Aperte", il percorso formativo gratuito di Anci Toscana per il contrasto alle mafie e le attività criminali, che coinvolge amministratori, enti pubblici, forze dell'ordine, associazioni, categorie e ordini professionali. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Legambiente.

