Torna la Lunga notte delle chiese | cori e mostre nei luoghi di culto di Lanciano

Torna a Lanciano la “Lunga notte delle chiese”, un evento che celebra l'unione tra arte, fede e cultura. Venerdì 6 giugno, dalle 20, i luoghi di culto si trasformeranno in palcoscenici di emozioni, con cori e mostre da non perdere. In un periodo in cui la spiritualità cerca nuove forme di espressione, questa iniziativa è un invito a riscoprire il sacro attraverso l’arte. Non perdere l'occasione di vivere una notte magica!

Arte e fede, cultura, riflessioni e spiritualità, musica e cori si fonderanno venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 20, in occasione della "Lunga notte delle chiese", la grande notte bianca che si svolge all'interno dei luoghi di culto di Lanciano. L'evento, nazionale, in città è giunto alla.

