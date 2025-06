Torna il Tramonto alla Torbiera | con il Fai al parco faunistico di Agrate Conturbia

Sabato 14 giugno, il parco faunistico di Agrate Conturbia riapre le sue porte al tramonto, offrendo un'esperienza unica che unisce natura e cultura. In collaborazione con il FAI di Novara, questa serata promette di incantare i visitatori con una visita esclusiva tra gli animali al calar del sole. Scopri come la bellezza della fauna e la magia del crepuscolo si intrecciano in un evento che celebra l’estate e la tutela dell’ambiente. Non perdere questa occasione!

Torna l'appuntamento con "Tramonto alla Torbiera", il primo ingresso serale della stagione al parco faunistico di Agrate Conturbia, organizzato in collaborazione con il Fai di Novara. L'appuntamento è per sabaro 14 giugno alle 18. L'iniziativa comprende una visita al parco in compagnia di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Torna il "Tramonto alla Torbiera": con il Fai al parco faunistico di Agrate Conturbia

