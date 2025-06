Torna il grande cinema sotto le stelle In cartellone anche i film di animazione

L’estate è alle porte e Nerviano si trasforma in un cinema a cielo aperto! Torna il "Cinemambulante", un evento imperdibile che unisce comunità e grande arte. Quest’anno, oltre ai film cult, non mancheranno i film d’animazione, perfetti per famiglie e bambini. Sotto le stelle, vivere emozioni condivise diventa un’esperienza magica. Non perdere l’occasione di riscoprire il potere del cinema vicino a casa: preparati a sognare!

Con l'arrivo dell'estate, il Comune di Nerviano si prepara a una stagione ricca di eventi. Tra le iniziative più attese torna il " Cinemambulante ", la rassegna di proiezioni itineranti che porterà il grande cinema nelle frazioni del Comune. Sotto il cielo stellato, sarà possibile assistere a film di grande impatto emotivo e sociale come "C'è ancora domani", "Nata per te" e "Un mondo a parte", pellicole scelte per emozionare e stimolare la riflessione. Non mancheranno inoltre proiezioni di film d'animazione dedicate ai più piccoli, in perfetta sintonia con le letture animate organizzate sul territorio: un'occasione per unire il piacere della narrazione alla magia dell'immaginazione, offrendo momenti speciali pensati per l'infanzia.

