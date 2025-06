Torna Il Gioco dell’Oca Verde | ecologia e ambiente in teatro

Scopri il fascino dell'ecologia attraverso il divertimento! Torna al Teatrino del Piano di Ancona "Il Gioco dell’Oca Verde", un'esperienza ludica che trasforma l'arte in consapevolezza ambientale. Con appuntamenti fino al 18 luglio, questo evento non è solo un gioco, ma un passo verso un futuro sostenibile. Unisciti a noi e diventa parte di un movimento che riunisce divertimento e responsabilità! Non mancare!

Torna a grande richiesta al Teatrino del Piano di Ancona ‘ Il Gioco dell’Oca Verde ’, iniziativa ludica a tema ‘ecologico’ che tanto successo ha avuto nelle scorse edizioni. L’appuntamento è da oggi a sabato e da lunedì fino al 18 luglio, sempre di pomeriggio, alle ore 18, tranne i venerdì (ore 21). Il gioco, come da tradizione, è dedicato a ‘spettatori di tutte le età dai 6 anni in su’. Il Teatrino del Piano, situato in via Maggini 1, si trasforma ancora una volta in un enorme tavolo da gioco per ospitare ‘l’oca verde’, a cui gli spettatori possono assistere o partecipare attivamente, diventando delle vere e proprie ‘pedine viventi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna "Il Gioco dell’Oca Verde": ecologia e ambiente in teatro

Al Teatrino del Piano torna a grande richiesta "Il gioco dell'oca verde"

