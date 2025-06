Torna il Cipre Lab Summer Fest | sul palco Sir Oliver Skardy Furio e Herman Medrano

Sei pronto a vivere un'estate indimenticabile? Torna il Cipre Lab Summer Fest, un evento che unisce musica, arte e divertimento nel cuore di Mestre! Dal 28 giugno al 6 luglio, il Parco Hayez si trasformerà in un palcoscenico vibrante con artisti del calibro di Sir Oliver Skardy e Furio. Un'opportunità da non perdere per lasciarsi travolgere dalla magia della cultura estiva! Scopri il programma completo e lasciati sorprendere!

Dal 28 giugno al 6 luglio torna al Parco Hayez di Mestre il Cipre Lab Summer Fest con musica, giocoleria, spettacoli circensi e tanto divertimento. Il festival, organizzato dall’associazione culturale I Sette Nani, propone un programma ricco e variegato che unisce concerti, teatro, cabaret. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Torna il Cipre Lab Summer Fest: sul palco Sir Oliver Skardy, Furio e Herman Medrano

