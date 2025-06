Torino scritta ‘Meloni criminale’ in piazza

A Torino, un messaggio audace ha catturato l'attenzione: "Meloni criminale" è comparso in piazza San Carlo, dipinto in vernice rossa. Questo atto di protesta si inserisce in un contesto di crescente tensione politica e sociale, dove il dissenso trova espressione nei luoghi simbolici della città. Che si tratti di arte provocatoria o di un grido di aiuto, la scritta solleva interrogativi su responsabilità e dialogo. Chiavere sarà il futuro del dibattito pubblico?

Una scritta ‘Meloni criminale’ in vernice rossa spray è comparsa a Torino, in piazza San Carlo, su un pilone che sorregge il simbolo del Museo Egizio cittadino. La scritta è realizzata con della vernice rossa: non compaiono altre sigle o segni che possano aiutare nella identificazione degli autori. “La scritta apparsa a Torino ‘Meloni criminale’ rappresenta l’ennesimo gesto vile e inaccettabile contro la nostra Premier. Un atto vergognoso che offende profondamente la città e tutti noi”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che prosegue: “A rendere ancora più grave quanto accaduto è il luogo in cui è stato compiuto: Piazza San Carlo, simbolo della nostra città e teatro, otto anni fa, di una notte drammatica in cui una festa si trasformò in tragedia. 🔗 Leggi su Lapresse.it