Torino oltre la cultura | Beyond 2025 porta l' Europa nel quartiere Aurora

Torino si prepara a brillare nel panorama culturale europeo con BEYOND 2025, un evento che trasformerà il quartiere Aurora in un crocevia di idee e innovazioni. Dal 4 al 7 giugno, la città ospiterà esperti e appassionati del settore, pronti a esplorare le sfide e le opportunità della cultura nel nostro continente. Un’occasione imperdibile per scoprire come la cultura possa essere un motore di cambiamento sociale e comunitario!

Torino si prepara ad accogliere BEYOND, la conferenza internazionale di riferimento per il settore culturale europeo, che si terrà dal 4 al 7 giugno 2025. L'evento, organizzato da Culture Action Europe in collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo ETS e Fondazione Club Silencio, membri della rete.

