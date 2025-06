Torino Meloni criminale | scritta-choc in piazza

Torino, la bellezza artistica in piazza San Carlo è stata offuscata da una scritta choc: "Meloni criminale". Questo atto vandalico non è solo un gesto di protesta, ma riflette un clima politico sempre più acceso e polarizzato. In un'epoca in cui le emozioni si trasformano in graffiti, è fondamentale interrogarsi sulle modalità di espressione dei dissentire. Chiara è l'urgenza di un dialogo costruttivo per il futuro del nostro Paese.

"Meloni criminale": questa la scritta comparsa nelle scorse ore a Torino, in Piazza San Carlo, una delle più eleganti della città. Le parole sono state scritte con vernice spray di colore rosso sul basamento di un'installazione che pubblicizza i Musei Reali. E accanto non ci sarebbero sigle che si attribuiscano la paternità dell'atto vandalico. Nei giorni scorsi, tra l'altro, la premier e la sua famiglia finite nel mirino di un professore di 65 anni. Quest'ultimo in un post su Facebook aveva augurato alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola, la 14enne Martina Carbonaro assassinata dall'ex fidanzato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Torino, "Meloni criminale": scritta-choc in piazza

Leggi anche “L’Italia stato satellite degli Usa, con Meloni è auto evidente”: Orsini presenta il libro al Salone di Torino - Il professor Alessandro Orsini ha presentato il suo nuovo libro "Casa Bianca Italia" al Salone del Libro di Torino, sostenendo che l'Italia sia uno stato satellite degli Stati Uniti.

