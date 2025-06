Torino ferito con un machete | condannati i fratelli Costanzia di Costigliole

A Torino, la giustizia ha fatto il suo corso: i fratelli Costanzia di Costigliole sono stati condannati per un'aggressione avvenuta nel 2023, culminata in un attacco con machete. Pietro affronterà 12 anni e mezzo di carcere, mentre Rocco dovrà scontare quasi 9 anni. Questo caso riaccende il dibattito sulla violenza urbana e su come la società possa reagire a episodi sempre più inquietanti. La sicurezza è una priorità che ci riguarda tutti.

L'aggressione avvenne nel 2023. Al 25enne Pietro sono stati inflitti 12 anni e 6 mesi di carcere. Otto anni e dieci mesi, invece, è la pena per il fratello Rocco, considerato suo complice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, ferito con un machete: condannati i fratelli Costanzia di Costigliole

