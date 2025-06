Torino celebra il cinema vintage con la prima arena estiva all’aperto al Mausoleo della Bela Rosin

Torino si prepara a rivivere la magia del cinema vintage con "C’era una volta la pellicola", dal 3 al 26 giugno 2025. Il suggestivo Mausoleo della Bela Rosin si trasformerà in un'arena cinematografica all'aperto, dove famiglie e cinefili potranno riscoprire i classici di sempre. In un'epoca di streaming, l'idea di tornare a godere di film sotto le stelle è un invito irresistibile a riscoprire il fascino dell'arte cinematograf

Dal 3 al 26 giugno 2025, il grande spazio del Mausoleo della Bela Rosin in Strada Castello di Mirafiori ospiterà la prima arena cinematografica estiva all’aperto di Torino. L’evento, "C’era una volta la pellicola", è un’iniziativa culturale e sociale pensata per grandi e piccini, organizzata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino celebra il cinema vintage con la prima arena estiva all’aperto al Mausoleo della Bela Rosin

San Giovanni, Shaggy celebra i 30 anni di 'Boombastic' a Torino: concerto gratuito e fuochi d'artificio in piazza Vittorio - Martedì 24 giugno, Torino si illumina in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni con un concerto gratuito di Shaggy, l'icona del reggae-pop.

