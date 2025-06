Tor Marancia arriva Pistoletto | il nuovo murales entra nel museo a cielo aperto di Roma

Tor Marancia si rinnova con l'arrivo del maestro Michelangelo Pistoletto e il suo nuovo murales, arricchendo il già unico museo a cielo aperto di Roma. Questo intervento non è solo arte: è un segno tangibile di rigenerazione urbana che riattiva l'orgoglio e l'identità di una comunità. In un'epoca in cui l'arte è sempre più vista come strumento di cambiamento sociale, Tor Marancia si conferma laboratorio di creatività e innovazione. Non perdere l’occasione di sc

A dieci anni dalla nascita del “Museo a cielo aperto” di Tor Marancia, simbolo internazionale di rigenerazione urbana attraverso l’arte, il quartiere romano si prepara a vivere una nuova stagione di trasformazione. Il cantiere che nel 2015 aveva portato colore, attenzione e orgoglio a un’intera comunità torna attivo con un progetto di restauro e rilancio, grazie al protocollo d’intesa tra ATER Roma e l’associazione Tormararte, con il fondamentale sostegno della Fondazione Roma. Il punto di partenza di questo nuovo corso è un evento di portata internazionale: la realizzazione del murale “ Terzo Paradiso per la Pace Preventiva e Universo Espandido ” di Michelangelo Pistoletto, in collaborazione con l’artista messicano Raymundo Sesma. 🔗 Leggi su Funweek.it

