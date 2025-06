Tor Bella Monaca in una casa popolare piove da sei anni per colpa di un' infiltrazione

A Tor Bella Monaca, la situazione di Lucia è un grido disperato che risuona in molte case popolari italiane. Da sei anni combatte contro un’infiltrazione d’acqua che trasforma la sua abitazione in un incubo. Questo non è solo un problema individuale, ma riflette una questione più ampia: la mancanza di interventi nelle periferie dimenticate. Qual è il prezzo della dignità per chi vive ai margini? La storia di Lucia è solo l'inizio.

“Provo a rivolgermi a voi perché dopo sei anni non so più cosa fare”. A parlare è Lucia, una signora di 61 anni che vive al primo piano delle case popolari di via Santa Rita da Cascia 80, a Tor Bella Monaca. La donna è alle prese con un’infiltrazione d’acqua che ha reso la sua vita un inferno. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tor Bella Monaca, in una casa popolare piove da sei anni per colpa di un'infiltrazione

Leggi anche Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Un episodio choc ha scosso Tor Bella Monaca: una croce, simbolo di speranza, è stata trovata abbandonata in una discarica a cielo aperto.

