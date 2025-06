Toni Nadal | Il tennis è noioso trovare una bella partita è un miracolo Cambiamo le regole

Toni Nadal, zio e allenatore di Rafa, scuote il mondo del tennis: "È noioso! Cambiamo le regole!" La sua frustrazione risuona in un'epoca in cui il pubblico cerca emozioni forti. Ma dopo aver visto Alcaraz-Shelton, si è ricreduto. Un incontro che ha dimostrato la vitalità del tennis moderno. E se la chiave fosse proprio nel rinnovare le regole per attrarre nuove generazioni? Scopri come il cambiamento può trasformare il gioco!

Toni Nadal ha visto Alcaraz-Shelton e s’è divertito un sacco. Una cosa che “mi capita raramente – scrive nella sua rubrica su El Paìs – Ho chiuso il tablet, ho smesso di giocare a scacchi, ho incrociato le braccia, mi sono sistemato un po’ più comodamente sul divano e mi sono goduto quello che è stato probabilmente il miglior incontro di questa edizione” del Roland Garros. Lo zio-mentore-coach di Rafa Nadal non aveva ancora visto Bublik-Draper, evidentemente. Ma il concetto è un altro. Per Toni Nadal il tennis deve cambiare alcune sue regole per fare in modo che partite così divertenti non siano solo un’eccezione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Toni Nadal: «Il tennis è noioso, trovare una bella partita è un miracolo. Cambiamo le regole»

