Tommy Cash live al Circolo Magnolia di Milano i biglietti

Tommy Cash, il fenomeno del post-soviet rap, infiammerà il Circolo Magnolia di Milano con un concerto imperdibile! Dopo il trionfo al terzo posto dell’Eurovision e il successo virale di "Espresso Macchiato", l’artista estone promette di regalare un'esperienza unica. In un'epoca in cui la musica sta rompendo le barriere culturali, non perdere l'occasione di vivere dal vivo la sua audace espressione artistica. I biglietti stanno andando a ruba

Dopo il podio conquistato all’Eurovision e il tormentone Espresso macchiato, Tommy Cash annuncia un concerto evento a Milano. All Things Live Italy presenta Tommy Cash. Dopo il successo all’ Eurovision Song Contest, in cui si è qualificato al terzo posto con il singolo Espresso Macchiato, l’iconico ed eclettico profeta del post-soviet rap made in Estonia tornerà in Italia in autunno, l’ 11 settembre al Circolo Magnolia di Milano, per raccontare il suo viaggio dal singolo del 2018 Pussy Money Weed al palco della competizione canora più importante in Europa. Biglietti disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tommy Cash live al Circolo Magnolia di Milano, i biglietti

