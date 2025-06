tommaso bellazzini alla guida della robur per la serie d 2025 2026

La Robur riparte da Tommaso Bellazzini, un nome che promette emozioni nel campionato di Serie D 2025/2026. Con il suo approccio offensivo e una carriera da calciatore di spessore, il giovane tecnico pisano è pronto a scrivere una nuova storia. In un'epoca in cui le squadre cercano talenti freschi e idee innovative, Bellazzini rappresenta una ventata di freschezza: sarà lui a guidare la rinascita dei bianconeri verso traguardi ambiziosi

L'unica certezza, al momento, si chiama Tommaso Bellazzini. Sarà il tecnico ex Ghiviborgo, a guidare la Robur nel campionato di Serie D 20252026, affiancato da Nico Lelli. Tecnico giovane, il pisano, alla seconda esperienza da 'solista', votato a un calcio iper offensivo, una carriera da calciatore di ottimo livello alle spalle e un futuro da scrivere con entusiasmo. Il secondo step, dopo la nomina dell'allenatore, per la Robur, sarà costruire un organico competitivo se l'obiettivo, come hanno affermato i massimi dirigenti, dal presidente Bodin al direttore sportivo Guerri, è quello di "vincere i campionato", dopo una prima stagione in cui il gruppo svedese ha "preso confidenza con la nuova realtà ".