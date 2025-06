Toi et Moi | conoscete il significato romantico degli anelli di fidanzamento più cool adesso amati dalle celeb?

In un'epoca in cui l'amore si celebra in modi sempre più personali, gli anelli "Toi et Moi" conquistano il cuore delle celebrità e non solo. Simboli di unione, questi gioielli con due pietre rappresentano il legame profondo tra due anime. Che si tratti di un diamante e una smeraldo o di un zaffiro e una perla, ogni combinazione racconta una storia unica. Scopri perché questo trend sta facendo battere il cuore a tutti!

Parlez-vous français? In caso contrario, Toi et Moi si traduce in «tu ed io» e, nel mondo della gioielleria, si riferisce a uno stile di anello di fidanzamento particolare, attualmente molto popolare. Un modello ad alto tasso di romanticismo che piace moltissimo alle celeb di oggi, ma anche di ieri. Insomma, due pietre, un grande amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Toi et Moi: conoscete il significato romantico degli anelli di fidanzamento più cool adesso, amati dalle celeb?

