Togo riporta a Modena l' adrenalina delle due ruote fra mototerapia drifting pet therapy e giochi

Torna a Modena "Togo - Joy of Life", un evento che celebra la vita attraverso l'adrenalina delle due ruote! Sabato 7 e domenica 8 giugno, il parco Novi Sad si trasforma in un palcoscenico di emozioni con mototerapia, drifting e pet therapy. Un'opportunità unica per unire divertimento e solidarietà , mentre si promuovono attività che abbracciano il benessere. Scopri come queste iniziative possono cambiare la vita di chi ha bisogno!

Mototerapia, drifting, pet therapy, green therapy, laboratory esperienziali: è un abbraccio per le persone più fragili e una festa per l'intera città e il mondo del volontariato la terza edizione di "Togo - Joy of life", sabato 7 e venerdì 8 giungo al parco Novi Sad di Modena. Due giornate. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - "Togo" riporta a Modena l'adrenalina delle due ruote, fra mototerapia, drifting, pet therapy e giochi

