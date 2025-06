Tlc l’annuncio di Prysmian | ceduto il 435% della cinese Yofc

Prysmian continua la sua strategia di razionalizzazione, cedendo il 43,5% della cinese Yofc, leader nel settore delle fibre ottiche. Questo movimento non solo riflette un’attenzione verso l’efficienza operativa, ma si inserisce anche in un contesto globale di crescente digitalizzazione e transizione energetica. Un aspetto interessante? L’alleanza tra innovazione tecnologica e sostenibilità è ormai indispensabile per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione!

Continua la strategia di alleggerimento di Prysmian rispetto alla Yangtze Optical Fibre and Cable (Yofc), società cinese quotata alla Borsa di Hong Kong e specializzata nella produzione di fibre ottiche e componentistica per le telecomunicazioni. L’azienda italiana, specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, e presente in tutto il mondo, ha siglato un accordo per il collocamento del 4,35% del capitale di Yofc. La vendita fa seguito alla cessione di un altro 3,7% di Yofc lo scorso aprile. Prysmian, attraverso la controllata Draka Comteq, cederà 32. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tlc, l’annuncio di Prysmian: ceduto il 4,35% della cinese Yofc

