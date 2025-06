Titoli asiatici in rialzo sulle attese di un colloquio Trump-Xi Jinping

I mercati asiatici brillano in vista di un possibile incontro tra Trump e Xi Jinping, con gli investitori speranzosi di una distensione nelle relazioni commerciali. Questo trend positivo riflette l'influenza cruciale delle dinamiche geopolitiche sull'economia globale. Tuttavia, il Giappone fa da contraltare, con Recruit che affonda sui timori per un riassetto ai vertici: un segnale che la stabilità è più fragile di quanto sembri. La situazione è in continua evoluzione!

I titoli asiatici sono saliti sulle attese di un possibile colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Cina Xi Jinping che potrebbe ridurre le tensioni commerciali. Il Giappone, in controcorrente, scivola in calo sul finale di seduta, appesantita da Recruit (-2%) che ha annunciato un riassetto ai vertici. Bene Shanghai (+0,43%), Shenzhen (+0,54%), Hong Kong (+1,4%) e Taiwan (+0,5%). I mercati sudcoreani sono rimasti chiusi per le elezioni presidenziali. Intanto i futures sugli indici europei salgono; sul mercato delle materie prime gas e petrolio sono in rialzo e l'oro estende il suo rialzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Titoli asiatici in rialzo sulle attese di un colloquio Trump-Xi Jinping

Cosa riportano altre fonti

Borsa:Asia in rialzo sulle attese del colloquio Trump-Xi Jinping

Secondo ansa.it: I titoli asiatici sono saliti sulle attese di un possibile colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Cina Xi Jinping che potrebbe ridurre le tensioni commerciali. (ANSA ...

Borse asiatiche in rialzo. Inflazione sopra le attese in Giappone e Singapore

Da teleborsa.it: Seduta in rialzo per la maggior parte dei mercati azionari asiatici, con gli investitori che si trovano a valutare una serie di dati ...

Azioni asiatiche sostenute dai guadagni tecnologici; persistono incertezze commerciali ed economiche

Come scrive it.investing.com: Le borse asiatiche ad alta componente tecnologica sono state tra le migliori performer della giornata, con il Nikkei 225 giapponese in rialzo dello 0,3%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong è ...