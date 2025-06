Titoli asiatici in rialzo su possibili colloqui Trump-Xi Giappone in calo

I mercati asiatici vibrano di ottimismo: la possibilità di un incontro tra Trump e Xi Jinping accende speranze di distensione nelle tensioni commerciali. Mentre Shanghai festeggia, il Giappone, invece, stenta a decollare, con Recruit che pesa sul listino. Questo contrasto mette in luce una realtà: le relazioni internazionali influenzano direttamente le economie. Rimanete sintonizzati, perché l’eco di questi colloqui potrebbe risuonare a lungo!

I titoli asiatici sono saliti sulle attese di un possibile colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Cina Xi Jinping che potrebbe ridurre le tensioni commerciali. Il Giappone, in controcorrente, scivola in calo sul finale di seduta, appesantita da Recruit (-2%) che ha annunciato un riassetto ai vertici. Bene Shanghai (+0,43%), Shenzhen (+0,54%), Hong Kong (+1,4%) e Taiwan (+0,5%). I mercati sudcoreani sono rimasti chiusi per le elezioni presidenziali. Intanto i futures sugli indici europei salgono; sul mercato delle materie prime gas e petrolio sono in rialzo e l'oro estende il suo rialzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Titoli asiatici in rialzo su possibili colloqui Trump-Xi, Giappone in calo

Leggi anche Titoli asiatici in rialzo sulle attese di un colloquio Trump-Xi Jinping - I mercati asiatici brillano in vista di un possibile incontro tra Trump e Xi Jinping, con gli investitori speranzosi di una distensione nelle relazioni commerciali.

Cosa riportano altre fonti

Titoli asiatici in rialzo su possibili colloqui Trump-Xi, Giappone in calo

Segnala msn.com: I mercati asiatici crescono grazie alle attese di colloqui Trump-Xi. Giappone in calo, bene Shanghai e Hong Kong.

Azioni asiatiche sostenute dai guadagni tecnologici; persistono incertezze commerciali ed economiche

Da it.investing.com: Le borse asiatiche ad alta componente tecnologica sono state tra le migliori performer della giornata, con il Nikkei 225 giapponese in rialzo dello 0,3%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong è ...

Azioni asiatiche in rialzo dopo il blocco dei dazi di Trump; tech spinto da Nvidia

Come scrive it.investing.com: Investing.com- La maggior parte delle azioni asiatiche è salita giovedì mentre gli investitori hanno accolto positivamente la sentenza di un tribunale contro i dazi commerciali reciproci del ...