‘Titan | il disastro OceanGate’ Il mistero del sommergibile imploso nel docufilm di Netflix

Scopri il mistero del Titan, il sommergibile imploso nel cuore dell’oceano. Il docufilm "Titan: il disastro OceanGate", in arrivo su Netflix l'11 giugno, svela i retroscena di una delle tragedie più affascinanti e controverse degli ultimi anni. Con un interesse crescente per l'esplorazione subacquea, questo racconto ci invita a riflettere sui limiti dell'innovazione e sul prezzo da pagare per la curiosità umana. Non perderti la verità dietro il

Cosa è successo davvero nelle profondità dell’oceano mentre l’avveniristica capsula Titan si immergeva alla scoperta del relitto del Titanic? Una delle tragedie più controverse degli ultimi anni al centro del docufilm: ‘ Titan: il disastro OceanGate ’ disponibile su Netflix a partire dall’ 11 giugno prossimo. Il disastro del Titan. Il docufilm, diretto da Mark Monroe in poco meno di due ore (111 minuti) ripercorre la storia, i retroscena e i misteri che avvolgono l’implosione del sommergibile avvenuta il 18 giugno 2023, durante una spedizione turistica verso il relitto del Titanic nell’Oceano Atlantico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Titan: il disastro OceanGate’. Il mistero del sommergibile imploso nel docufilm di Netflix

