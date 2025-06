tiro a volo gli italiani più in alto nei ranking mondiali aggiornati

La stagione 2025 di tiro a volo è partita col botto! Gli atleti italiani brillano già nei ranking mondiali, confermando il nostro talento sportivo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Con prestazioni d’eccellenza nelle prime competizioni di Coppa del Mondo, l'Italia si prepara a scrivere un'altra pagina della sua storia sportiva. Sarà interessante vedere come si evolverà questo trend di successi e chi porterà a casa la medaglia d’oro!

La stagione 2025 di tiro a volo è appena partita. E con essa anche il nuovo ciclo olimpico che ci porterà ai Giochi di Los Angeles 2028, dove l'Italia ha intenzione di arrivare, come sempre, nel modo più competitivo possibile. Già dai primi eventi di Coppa del Mondo i nostri rappresentanti si sono ben distinti, conquistando almeno un piazzamento nei rispettivi ranking delle specialità trap e skeet. Partendo proprio dalla fossa olimpica, il portacolori italiano posizionato più in alto è Mauro De Filippis, il quale occupa al momento la settima posizione con 4120 punti. Ma in top 30 troviamo anche Daniele Resca, sedicesimo con 2500, e il mitico Giovanni Pellielo, ventitreesimo con 1804.