Tiro a segno gli italiani più in alto nei ranking mondiali aggiornati

Gli italiani dominano i ranking mondiali nel tiro a segno, segnando un passo deciso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Con la nuova stagione appena iniziata, l’entusiasmo cresce: gli atleti azzurri non puntano solo alla vetta, ma anche a migliorare le proprie performance. Un aspetto affascinante? La sinergia tra talento e preparazione che rende il tiro a segno simbolo di eccellenza sportiva. Rimanete sintonizzati per seguire questo entusiasmante viaggio!

Obiettivo: rimanere in vetta, ma anche crescere e migliorare. Con la stagione 2025 di tiro è segno è partito il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, evento già attesissimo in cui la compagine azzurra farà di tutto per essere più competitiva possibile in tutta le specialità. Ma qual è la situazione attuale? Al momento, dopo le prime tappe del circuito di Coppa del Mondo gli azzurri posizionati meglio sono, chiaramente, quelli della pistola ad aria compressa 10 M. Stiamo ovviamente parlando dei medagliati olimpici Paolo Monna e Federico Nico Maldini, rispettivamente secondo e terzo con 4636 e 4612 punti, dietro soltanto al cinese Yu Xie, leader con 5508.

Tiro a segno: nella precisione. Tre titoli italiani per il club di Fossola. Rossi e Simonetti super

Secondo sport.quotidiano.net: Tre titoli italiani per gli atleti del Tiro a segno nazionale di Fossola, la società del presidente Luciano Iardella che ancora una volta è sugli scudi di questa disciplina sportiva. A salire sul ...

Campionati italiani di tiro a segno: Maldini e Gambaro brillano a Bologna

Segnala gaeta.it: riflettendo l’eccellenza italiana in questo sport ad alto livello competitivo. La figura di Federico Nilo Maldini nel tiro a segno Federico Nilo Maldini è senza dubbio uno dei nomi più noti ...

Tiro a segno: campionati italiani;oro a Tesconi e Varricchio

Secondo ansa.it: Ai campionati Italiani di Tiro a Segno, in corso di svolgimento a Milano presso il Poligono Cagnola, il nome di Luca Tesconi era certamente quello più atteso. Oggi il carabiniere di Pietrasanta ...