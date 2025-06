Tir si ribalta sull' autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo lunghe code a causa dell' incidente

Un tir si è ribaltato sull'autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo, generando lunghe code e disagi per i viaggiatori diretti verso Roma. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza stradale in un periodo di intenso traffico autunnale, quando molti tornano dalle vacanze. Rimanete aggiornati e pianificate il vostro viaggio con anticipo per evitare imprevisti! La prudenza in questi momenti è fondamentale.

Tir si ribalta sull'autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo: traffico in tilt e lunghe code per l'incidente. Disagi ancora in corso verso Roma.

