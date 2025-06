Tim Summer Hits quattro serate | gli ospiti e le anticipazioni

Quattro serate indimenticabili stanno per accendere l'estate romana con TIM Summer Hits! Con ingresso gratuito, il palco si anima grazie a star della musica italiana e internazionale, presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu. Questo evento non è solo un concerto, ma un vero e proprio fenomeno culturale che celebra la musica e la convivialità in una città che sa come divertirsi. Non perdere l'occasione di vivere la magia dell'estate!

Quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits, tutti i dettagli. Inizia l’estate e Roma  si prepara ad accogliere le grandi hit del momento e le grandi stelle del panorama musicale con le quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits.  Carlo Conti  e Andrea Delogu  saranno anche quest’anno alla guida di questo grande spettacolo che sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e  martedì 10 giugno porterà i successi più cantati e i volti più amati della musica in Piazza del Popolo  a Roma, ancora una volta grande protagonista della colonna sonora dell’estate 2025  Tanti gli artisti che animeranno il palco ogni sera, nello specifico:  Sabato 7 giugno  – Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Lorella Cuccarini, michele Bravi e Mida, Nek, Petit, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tredici Pietro, Trigno Vale Lp e Lil Jolie;  Domenica 8 giugno  – Brunori Sas, Carl Brave, Chiara Galiazzo, Coez, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, Lda, Levante, Luchè, Marco Masini, Noemi, Olly, Patty Pravo, Sarah Toscano, Tananai, Venerus;  Lunedì  9 giugno  – Alessandra Amoroso, BigMama, Chiamamifaro, Coez, ComaCose, Ermal Meta, Eugenio in Via di Gioia, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fuckyourclique, Gaia, Jacopo Sol, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig e Sabrina Salerno Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Rose Villain, Serena Brancale, Settembre, The Kolors;  Martedì 10 giugno  – Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Annalisa, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Clara, Clementino, Fedez, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio Negramaro, Sayf, Shablo + Guests, Tropico. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tim Summer Hits, quattro serate: gli ospiti e le anticipazioni

Leggi anche TIM Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma per 4 serate - Tim Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma con quattro serate imperdibili a Piazza del Popolo.

Segui queste discussioni sui social

Glendalough State ParkOtter Trail County, Minnesota, USA; traditional territory of the Ochéthi Šakówi? and Mdewakanton nations / Original 360 photos at (Originally posted 2020.09.05)#Insta360 #tinyplanet #Minnesota #MNStateParks #summer #h… Leggi la discussione

This is the moment when MY summer starts!#gelato #icecreme #melone #Waldmeister #summer #Italian Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

TIM Summer Hits 2025: i cantanti delle quattro serate

Lo riporta funweek.it: La musica dell’estate 2025 è pronta ad accendere il cuore di Roma: da sabato 7 a martedì 10 giugno, Piazza del Popolo diventa il palcoscenico delle hit più amate con TIM Summer Hits, il grande evento ...

Tim Summer Hits 2025: biglietti, scaletta, date e cantanti

Riporta msn.com: Roma si appresta a ospitare la quarta edizione dei Tim Summer Hits, quattro concerti gratuiti con il meglio della musica italiana del momento. L’evento è in programma a Piazza del popolo, nel cuore de ...

TIM Summer Hits tutti gli ospiti delle quattro serate

Riporta radiowebitalia.it: TIM Summer Hits, con le emozioni e la grande musica che animeranno Piazza del Popolo, andrà in onda, a partire da venerdì 13 giugno, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le ...